Члены Оперативного штаба во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным осмотрели место взрыва в Набережных Челнах

Дальнейшие работы будут продолжены в светлое время суток, завтра, 26 октября. Фото: МЧС Татарстана

После взрыва в Набережных Челнах спасатели завершили свою работу и осмотрели дом изнутри. После окончания работ члены Оперативного штаба во главе с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным осмотрели место ЧС.

Согласно уточненной информации МЧС Татарстана, взрывом разрушены три квартиры на пятом этаже и одна квартира на четвертом этаже, ещё в двух квартирах на четвертом этаже есть трещины по стенам.

На первом, втором и третьем этажах 11 подъезда квартиры оказались не повреждены. Однако в подъезде № 11 на первом этаже повреждено остекление одного окна, на втором этаже повреждено остекление одного окна. Также повреждено остекление одного балкона, на третьем этаже повреждено остекление окна в 11 подъезде.

- Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует. Дальнейшие работы будут проводиться в светлое время суток 26 октября, - отметили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку. Погибших в этом происшествии официально нет.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63

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