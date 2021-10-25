В Набережных Челнах кинологи с собаками не обнаружили больше людей под завалами дома после взрыва газа

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 249 человек и 76 единиц техники. Фото: МЧС Татарстана

После взрыва в Набережных Челнах из дома в целях безопасности эвакуированы 93 человека, в том числе 18 детей. Из них 23 человека были размещены в гостинице города и обеспечены горячим питанием. Остальные 70 человек размещены в четырех автобусах для обогрева.

После продолжительных работ на месте происшествия кинологи завершили обследование зоны ЧС и не обнаружили под завалами больше людей. Сейчас сообщается о четверых пострадавших, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 249 человек и 76 единиц техники. К работе по разбору завалов готовы приступить 7 единиц тяжёлой инженерной техники (экскаватор, подъёмный кран, фронтальные погрузчики, самосвалы), об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку. Погибших в этом происшествии официально нет.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63

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