Организатор стрельбы в казанской школе №175 Ильназ Галявиев может встретить Новый год 2022 в камере СИЗО

Вопрос о продлении ему ареста суд должен рассмотреть 7 октября.

Как следует из картотеки Басманного суда Москвы просьба следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву будет рассматриваться в этот четверг, 7 октября. Дело в том, что ранее назначенный срок содержания организатора стрельбы в казанской школе №175 истекает 11 октября.

В связи с этим следователь и запросил продлить его до 11 января. Так, что, скорее всего, Ильназ Галявиев встретит Новый год 2022 в камере СИЗО. Напомним, молодого человека увезли из Казани в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского. На время которой его также поместили в «Бутырку». А после, по некоторым данным, даже возили на повторные исследования в Санкт-Петербург.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.