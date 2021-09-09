В Казани суд арестовал очередную «звезду 10 уровня» Finiko Лилию Нуриеву

Ровно на такой же срок отправили под стражу и другую «звезду 10 уровня» Дину Габдуллину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вахитовский районный суд Казани арестовал очередную «звезду 10 уровня» Finiko Лилию Нуриеву. Она должна пробыть в камере СИЗО до 7 ноября 2021 года. Ровно на такой же срок отправили под стражу и другую «звезду 10 уровня» Дину Габдуллину.

По версии следствия, они привлекли в финансовую пирамиду несколько десятков вкладчиков, которые потом закономерно прогорели, потеряв свои деньги.

Отметим, что по делу об особо крупном мошенничестве так же были арестованы «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров и сам основатель этой финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Еще трое сооснователей были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Напомним, в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту. Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. В полицию начали поступать заявления от потерпевших.