В Казани задержали «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko

В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для бизнесмена. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пока идет международный розыск троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых, а главный среди них Кирилл Доронин сидит в камере, полицейские решили пополнить список фигурантов этого уголовного дела.

Так, в Казани по подозрению в причастности к крупному мошенничеству задержан местный бизнесмен Ильгиз Шакиров, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Он пояснил, что Шакиров за привлечение около 100 тысяч вкладчиков получил статус «вице-президента» Finiko, также он организовывал семинары, куда приглашали потенциальных жертв обмана. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для бизнесмена на время расследования уголовного дела о финансовой пирамиде.

- В настоящее время проводятся обыски. По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему. Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах, – в свою очередь сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве. До этого момента оно квалифицировалось по другой уголовной статье - «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, ущерб от Finiko исчисляется миллиардами рублей.