Верховный суд Татарстана оставил основателя Finiko Кирилла Доронина под арестом

По решению суда Доронин пробудет в камере СИЗО минимум до 28 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основателя финансовой пирамиды Finiko, из-за которой вкладчики потеряли миллиарды рублей, Кирилла Доронина оставили под арестом. Такое решение было принято Верховным судом Татарстана, куда Доронин подал апелляцию из-за того, что не хочет сидеть в камере СИЗО.

Своей вины основатель Finiko до сих пор не признает. Пока он связывает «крах» финансовой пирамиды с исчезновением его партнеров вместе с криптовалютой. Сейчас они объявлены в розыск.

Напомним, ранее суд арестовал Доронина до 28 сентября по делу об обмане вкладчиков. По версии следствия, в Finiko привлекались деньги граждан с различных регионов России. Людям обещал баснословную выгоду от предстоящих инвестиций, в том числе и в криптовалюту. Но, судя по выводам правоохранительных органов, организация по факту не вела инвестиционную деятельность.

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