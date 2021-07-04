Президент Татарстана Рустам Минниханов концертах и коронавирусе: «Ни одно мероприятие в республике не пройдет без решения оперштаба»

Помимо этого Минниханов поручил продолжить проверять торговые объекты с общепитом на предмет соблюдения антиковидных мер и строго наказывать нарушителей, вплоть до закрытия предприятий. Фото: president.tatarstan.ru

Как заявил на очередном республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов, эпидемиологическая ситуация в регионе находится под особым контролем. Причем одной из основных задач по не допущению распространения коронавируса он опять же назвал строгое соблюдение всех антиковдиных мер, в том числе и масочного режима. Особенно это касается культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, где собирается масса людей.

- Ни одно мероприятие в республике не пройдет без решения оперативного штаба. Мы не можем довести ситуацию до «точки невозврата», - поручил Рустам Минниханов.

Напомним, ранее заявлялось, что власти Татарстана не будут запрещать проведение массовых событий на открытом воздухе. Поводом к этому мог стать концерт Niletto, который прошел в Набережных Челнах на День молодежи – 2021. Тогда только у одной сцены столпилось около 35 тысяч человек. О соблюдении масочного режима и социальной дистанции никто не думал. Это и вызвало нарекание со стороны президента Татарстана к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву. Тот замечания принял и отметил, что никто не ожидал, что на праздник придет так много людей.

К слову, помимо концертных площадок, глава республики Рустам Минниханов поручил продолжить проверять и торговые объекты с общепитом на предмет соблюдения антиковидных мер. По словам Минниханова, нарушителей необходимо наказывать и причем строго, вплоть до закрытия предприятий.