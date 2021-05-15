«Вы думаете, ей легко?»: мужа пострадавшей при стрельбе в школе Казани учительницы потрясли комментарии в соцсетях

Учительница 8 "А", где погибли дети была серьезно ранена. Фото: Из личного архива

По словам мужа, Диляра Галиуллина женщина очень справедливая и отзывчивая. Рвалась помочь людям, даже увидев объявления по сбору средств больным. Именно поэтому ее супруга и возмутили комментарии в интернете:

"В социальных сетях такое пишут! Осуждают мою жену, мол, куда смотрела классная руководительница. Кто же знал, что туда заявится преступник? Думают, ей самой легко? Помимо физической боли, она сильно переживает за смерть своих учеников"

В то злосчастное утро 11 мая классная руководительница 8 "А" Диляра Галиуллина проводила у ребят урок татарского языка. По словам коллег, увидев в школе Ильназа Галявиева с ружьем, она попыталась задержать его – хотела бросить в него горшок с цветком. Однако это не остановило Галявиева, он дважды выстрелил в учительницу.

У учительницы были ранены обе руки. Они сильно повреждены, особенно правая – в ней была раздроблена кость и разорваны мышцы. В Казани Галиуллиной сделали операцию и установили аппараты Илизарова. Женщинуувезли на лечение в Москву.

Сейчас семья и близкие Галиуллиных ждут выздоровления и возвращения Диляры домой. По сообщениям врачей, ей предстоит ряд операций, в том числе по установке пластикового протеза вместо поврежденной кости руки.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.