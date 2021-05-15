В Йошкар-Оле силовики пришли в магазин, где организатор расстрела детей в школе Казани покупал ружье

Во время ружья Ильназ Галявиев вел себе тихо и не вызвал у продавцов никаких подозрений. Фото: скриншот с видео

Накануне в оружейный магазин в Йошкар-Оле пришли силовики. Они не только изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент покупки ружья 19-летним Ильназом Галявиевым, но и жесткие диски с информацией о товаре и приобретениях. Вернуть все обратно правоохранители обещали после завершения следственных действий по делу о стрельбе в школе Казани, сообщает nn.ru.

Напомним, перед тем как устроить расправу 19-летним Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие. Приехал в Йошкар-Олу и купил ружье. При этом у продавцов он не вызвал никаких подозрений.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.