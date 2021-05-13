Момент покупки оружия Ильназом Галявиевым, который расстрелял детей в школе Казани, засняли камеры

На данный момент молодой человек находится под стражей. Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани.

19-летний Ильназ Галявиев, который расстрелял детей в школе №175 в Казани, приобрел ружье в одном из магазинов в Йошкар-Оле. Момент покупки засняла, установленная над прилавком, видеокамера.

Ильназ получил лицензию на покупку только одного ружья. Фото: скриншот с видео Следственного комитета России

Молодой человек вел себя спокойно. Оружие ему продали без каких-либо проблем. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, Ильназ получил лицензию на приобретение одного ружья и психиатр которая выдавала ему положительное заключение не заметила у парня никаких явных отклонений. Хотя, как заявили в Следственном комитете России, у Ильназа обнаружена болезнь головного мозга.

К слову, так же спокойно Ильназ вел себя не только у врача или в магазине, но и на суде, когда ему назначили арест. Другое дело – это первый допрос, проведенный сразу после стрельбы в школе. Задержанный Ильназ кричал, что осознал себя богом и всех ненавидит.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их организатором стал 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.