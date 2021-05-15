Мэрия Казани: мошенники хотят получить личные данные родственников, пострадавших при стрельбе в школе №175

Цель мошенников – заполучить персональные данные людей. Фото: Александр ГЛУЗ

После стрельбы в школе №175 в Казани активизировались мошенники. Так, они решили воспользоваться трагедией, чтобы похитить деньги у неравнодушных граждан, которые хотели сделать пожертвования пострадавшим.

Теперь же, как сообщает мэрия Казани, аферисты стали звонить не только простым горожанам, но и учителям и родственникам раненых при стрельбе в школе №175. Цель мошенников – заполучить персональные данные людей.

- Чтобы не стать жертвами мошенников, пожалуйста, не сообщайте свои данные по телефону и не переводите деньги на неизвестные счета! – предупреждают в мэрии Казани.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.