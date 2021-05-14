Мошенники решили нажиться на трагедии в школе №175 в Казани

Желающим помочь для этого лучше воспользоваться сайтом Российского Красного креста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Казани предупреждают о мошенниках, которые решили нажиться на трагедии в школе №175. Напомним, при стрельбе и взрыве 11 мая 2021 года погибли семь детей и две учительницы, десятки человек были ранены.

Сейчас идет сбор пожертвований пострадавшим детям и взрослым. Этим аферисты и хотят воспользоваться, убеждая доверчивых людей, что они перечисляют свои деньги нуждающимся.

Чтобы не стать жертвой мошенников лучше воспользоваться сайтом Российского Красного креста. Для пострадавших при стрельбе в школе Казани он уже собрал более 62,7 миллиона рублей.