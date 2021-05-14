В школах Казани возобновили уроки после стрельбы в гимназии №175

Дети вернулись в школы. Фото: Татьяна Коркина

В эту пятницу, 14 мая, школы Казани снова начали принимать детей – уроки после стрельбы в гимназии №175 возобновились. Отметим, что в день трагедии – 11 мая, уроки во всех образовательных учреждениях города успели отменить только во вторую смену. После, согласно распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова, учебу отменили еще и 12 мая – начались проверки. Далее 13 мая в республике отмечали Ураза-байрам – в регионе он является нерабочим днем, потому школы Казани так же были закрыты. В итоге к учебе дети после всего этого вернулись лишь сегодня.

Что же касается учеников гимназии №175, где произошел массовый расстрел детей, то они пойдут на уроки позже остальных – в понедельник, 17 мая. Причем не в свои родные классы. После произошедшего взрыва зданию их учебного заведения требуется ремонт. Поэтому старшеклассников переведут в школу №174 – они будут учиться очно, а младшеклассников переведут на дистнат.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.