В Чувашии жителям горевшего дома в Канаше в помощь выделять более 3 миллионов рублей

Деньги выделят из резервного фонда республики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот понедельник, 5 апреля, в правительстве Чувашии приняли решение выделить из резервного фонда республики 3,04 миллиона рублей в качестве матпомощи погорельцам дома в Канаше. Напомним, предполагается, что каждая из семей получит от 5 до 10 тысячи рублей. Сам дом будут восстанавливать так же за счет регионального резервного фонда.

Пожар на крыше дома №10 на улице Разина произошел 1 апреля. Было эвакуировано 170 человек, в том числе и дети. Тогда их временно разместили в соседней школе №3. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Дом в итоге отключили от газа, отопления и электричестве. В городе из-за этого пожара был введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело.