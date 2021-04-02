В Чувашии по факту пожара крыши пятиэтажки возбуждено уголовное дело

Предположительно, незадолго до пожара в доме проводились технические работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" было возбуждено по факту пожара в жилом доме в городе Канаше на площади 900 квадратных метров.

По версии следствия, ответственное лицо из числа работников муниципального предприятия "Чистый город" не организовало и не провело надлежащим образом комплекс необходимых и достаточных мероприятий.

В результате этого из-за ненадлежащего технического содержания дома №10 по улице Разина произошло возгорание крыши на площади 900 квадратных метров, что привело к полному её уничтожению, была создана угроза безопасности жизни и здоровья жильцов указанного дома.

Предположительно, незадолго до пожара проводились технические работы, и в результате короткого замыкания искра попала на утеплитель и начался пожар.

- Устанавливаются конкретные лица из числа работников МУП "Чистый город", ответственных за содержание крыши здания, а также противопожарную защиту её элементов и несущих конструкций, - сообщили в следственном комитете Чувашии.