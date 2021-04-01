В Канаше из-за пожара на площади 900 квадратных метров ввели режим ЧС

Решается вопрос о дальнейшем размещении эвакуированных жильцов и обеспечении их горячим питанием, а также водой. Фото: скриншот

Администрация города Канаш (Чувашия) ввела режим ЧС муниципального характера из-за пожара в доме №10 на улице Разина. Напомним, у жилого здания полностью выгорела крыша – площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сотрудники МЧС из подъездов эвакуировали 170 человек, в том числе и 15 детей. Никто не пострадал. Спасенных на время разместили в ближайшей к их дому школе №3.

Пока выясняются причины возникновения этого пожара и идет доследственная проверка, в Канаше создают комиссию по обследованию квартир пострадавшего дома на их пригодность к дальнейшему проживанию.

Также, согласно введенному режиму ЧС, буду приняты меры по охране дома и имущества граждан в нем.

Помимо всего этого, решается вопрос о дальнейшем размещении эвакуированных жильцов и обеспечении их горячим питанием, а также водой.