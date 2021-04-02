В Чувашии "погорельцы" из пятиэтажки получат по 5-10 тысяч рублей в качестве матпомощи от властей

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

Глава республики Олег Николаев осмотрел дом в Канаше, чья крыша сгорела во время ночного пожара 1 апреля. Во время происшествия никто не пострадал. Но зданию нанесен серьезный ущерб - сгорела крыша на площади 900 квадратных метров, отключены газ и электричество, нет тепло- и водоснабжения.

Глава администрации города Канаш Виталий Михайлов отметил, что первые выплаты жильцам в качестве материальной помощи начнутся в ближайшие дни.

- Депутатским корпусом прорабатывается вопрос о выделении дополнительных денежных средств на выплаты местного уровня, - сообщил он. - У нас по положению на каждого члена семьи по 5 тысяч рублей, но не более 10 тысяч на семью.

Часть жильцов дома размещена в пункте временного содержания, там люди обеспечены горячим питанием. Часть эвакуированных решили временно поселиться у родственников.

Кстати, в 2020 году в этом доме полностью заменили крышу.