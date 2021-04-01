Пожар в жилом доме в Чувашии: огонь бушевал на площади 900 квадратных метров

Крыша дома выгорела полностью. Фото: скриншот с видео

Жуткий пожар произошел сегодня, 1 апреля, в 3.30 на улице Разина в Канаше Чувашии. Там начала гореть крыша одной из пятиэтажек. В считанные минуты огонь распространился на большую площадь и захватил 900 квадратных метров.

Началась эвакуация жильцов. Из 80 квартир на улицу спасатели вывели 170 человек, из них 15 детей. К счастью, никто не пострадал.

В итоге крыша дома полностью выгорела. Сейчас сотрудники МЧС Чувашии разбирают чердачное помещение. Жителей дома временно разместили в соседней школе №3.

- По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз, в том числе пожарно-технической.

Там также отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании по обслуживанию чердака горевшего дома. Не исключено, что в итоге будет заведено уголовное дело.