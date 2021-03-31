Взрыв газа в Зеленодольске: власти Татарстана ждут возможность вернуть жителей обратно в дом

Оценка состояния дома все еще продолжается. Фото: МЧС Татарстана

31 марта вовремя брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что на сегодня самый главный вопрос по ситуации со взрывом в Зеленодольске – это вопрос возможности возвращения людей домой.

Отметим, вернуться в свои квартиры за вещами они смогли лишь этим утром. При этом жильцов сопровождали специалисты. Дело в том, что все еще идет оценка состояния здания, в котором произошел взрыв газа. Этим сейчас, в том числе, занимаются и специалисты Минстроя Татарстана

Напомним, взрыв газа в доме №39а на улице Ленин в Зеленодольске произошел вечером 29 марта. В результате его были разрушены семь квартир на двух разных этажах. Погибли два жильца, также пострадали пять человек.

Среди погибших числится и предполагаемый виновник произошедшего – местный пенсионер. В тот день родственники возили мужчину в местный психоневрологический диспансер, где он стоял на учете. Но там его не захотели госпитализировать. И это несмотря на то, что он вел себя неадекватно, много выпивал и, со слов близких, грозил уничтожить свою квартиру. В итоге пенсионера медики отправили домой. В тот же вечер он открыл газ, после чего и произошел взрыв.

Поэтому следователи возбудили еще два уголовных дела по данному ЧП. Если ранее речь шла только о статье «причинение смерти по неосторожности», то теперь это еще «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность».

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