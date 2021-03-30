Взрыв газа в Зеленодольске: жильцы смогут забрать свои вещи из квартир только утром 31 марта

Завалы в доме убирают при помощи тяжелой техники. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник днем после осмотра пострадавшего от взрыва газа дома №39а на улице Ленина с его жильцами встретились глава Минстрой Татарстана Марат Айзатуллин и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Люди хотели попасть в свои квартиры, чтобы забрать оттуда нужные для жизни вещи, но их туда не пустили. Как заверили специалисты МЧС, это все еще небезопасно. Чиновники успокоили жильцов и сообщили, что свои вещи они смогут забрать утром 31 марта. При этом в дом они будут входить в сопровождении специалистов.

Что же касается дальнейшей судьбы самого дома, то она пока остается неопределенной до итогов окончательной проверки и осмотра. Однако, по некоторым данным, сносить его вряд ли будут. Скорее всего, частично разберут и восстановят вместе с поврежденными взрывом квартирами.

Сейчас жильцов этого дома ждет временное расселение. По каждой семье вопрос будет решатся индивидуально, объявил на встрече с людьми мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В настоящее время в доме идет разбор завалов с привлечением тяжелой техники. Состояние здания изучают специалисты «Татинвестгражданпроекта» и Минстроя Татарстана.

В одной из квартир рухнул потолок и стало видно верхний этаж. Фото: МЧС Татарстана

Напомним, взрыв газа в доме произошел поздно вечером 29 марта. Были повреждены семь квартир на двух этажах. В результате ЧП пострадали пять человек, двое погибли. В том числе предполагаемый виновник произошедшего – местный пенсионер.

В тот день родственники возили мужчину в местный психоневрологический диспансер, где он стоял на учете. Но там его не захотели госпитализировать. И это несмотря на то, что он вел себя неадекватно, много выпивал и, со слов близких, грозил уничтожить свою квартиру. В итоге пенсионера медики отправили домой. В тот же вечер он открыл газ и произошел взрыв.

Поэтому следователи возбудили еще два уголовных дела по данному ЧП. Если ранее речь шла только о статье «причинение смерти по неосторожности», то теперь это еще «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность».