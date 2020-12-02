На дороги Набережных Челнов выйдут три новых больших автобуса

Фото: nabchelny.ru

В Набережные Челны прибыли три больших автобуса, произведенных на Минском автомобильном заводе. Они были приобретены мэрией города в лизинг за 6,3 миллиона рублей каждый.

В ближайшее время новый общественный транспорт выйдет на дороги и начнет возить пассажиров - до 72 человек за раз.

Фото: nabchelny.ru

- Это плановое поступление автобусов согласно поручения Наиля Магдеева, по поэтапной покупке и введению в эксплуатацию автобусов большой вместимости. В декабре еще будет поступление. В ежедневном режиме у нас проходит встреча с кредитными и лизинговыми организациями, где мы обсуждаем закупку общественного транспорта, - объясняет руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов

Фото: nabchelny.ru

Напомним, после того, как администрация города была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о комфортных больших автобусах горожане только мечтают. К концу мая ситуацию пообещали решить, но пандемия коронавируса изменила все планы.

В июле глава Исполкома города Фарид Салахов заметил, что "план по большим автобусам не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать!", а в сентябре мэр Наиль Магдеев пообещал вернуться к вопросу покупки больших автобусов в 4 квартале 2020 года.