Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал вернуться к вопросу покупки больших автобусов в 4 квартале 2020 года

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал вернуться к вопросу покупки больших автобусов, если республику не захлестнет вторая волна коронавируса. Об этом он заявил в понедельник, 7 сентября, на совещании в Исполкоме города.

По его словам, во время самоизоляции пассажиропоток в татарстанском автограде сильно упал. Из-за этого банки не хотели рисковать и давать кредит на покупку нового транспорта.

Градоначальник считает, что к 4 кварталу 2020 года пассажиропоток стабилизируется, и Набережным Челнам точно понадобятся большие автобусы. Сейчас же по городским дорогам ходят 73 трамвая и более трехсот "Газелей".

Напомним, после того, как администрация города была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о комфортных больших автобусах горожане только мечтают. К концу мая ситуацию пообещали решить, но пандемия коронавируса изменила все планы. В июле глава Исполкома города Фарид Салахов заметил, что "план по большим автобусам не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать!".