Новый год 2021 в Казани: на улице Баумана начали устанавливать иллюминацию

Эти арки создали итальянские декораторы совместно с местными специалистами. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На главной пешеходной улице Казани - Баумана, началась установка новогодней иллюминации. Там уже возвели несколько арок - тех же, что были в прошлых годах. Некогда их создали итальянские декораторы совместно с местными специалистами.

Ранее “Комсомолка” сообщала о начале работ по установке главной городской елки в Казани. Она, как и прежде, будет находиться на площадке у Центра семьи - Чаши. В прошлом году она зажгла свои огни 26 декабря. Вместе с ней заработал тогда и ледовый городок. Новогодняя красавица радовала жителей и гостей столицы Татарстана вплоть до марта 2020 года.

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