2020-01-13T13:45:19+03:00
Общество

Главная елка Казани будет работать до марта 2020

Также после новогодних праздников убирать не планируют и оформление улицы Баумана
Алина ГАБДУЛИНА
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Главную городскую елку у «Чаши» в новогодние праздники посетило 395 тысяч человек.Главную городскую елку у «Чаши» в новогодние праздники посетило 395 тысяч человек.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Стало известно, что после празднования Старого Нового года 2020 в Казани не разберут главную елку, которая установлена около Центра семьи "Казан". Она вместе с ледовым городком будет работать до марта. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил руководитель Дирекции парков и скверов города Марат Закиров.

Также до наступления весны в Казани не уберут праздничное оформление улицы Баумана и будет работать каток в парке "Черное озеро".

Со слов Закирова, эти площадки пользуются наибольшей популярностью среди местных жителей и туристов. Так, например, главную городскую елку у «Чаши» в новогодние праздники посетили 395 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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