Главная елка Казани будет работать до марта 2020
Стало известно, что после празднования Старого Нового года 2020 в Казани не разберут главную елку, которая установлена около Центра семьи "Казан". Она вместе с ледовым городком будет работать до марта. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил руководитель Дирекции парков и скверов города Марат Закиров.
Также до наступления весны в Казани не уберут праздничное оформление улицы Баумана и будет работать каток в парке "Черное озеро".
Со слов Закирова, эти площадки пользуются наибольшей популярностью среди местных жителей и туристов. Так, например, главную городскую елку у «Чаши» в новогодние праздники посетили 395 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU