Новый год 2021 в Казани: началась установка главной елки города

В прошлом году главная елка столицы Татарстана зажгла свои огни 26 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Казани стартовала подготовка к Новому году 2021. На площадке около Центра семьи – Чаши, начались работу по возведению главной городской елки.

Заметим, что в прошлом году главная елка Казани зажгла свои огни 26 декабря. Вместе с ней заработал и ледовый городок. Новогодняя красавица радовала жителей и гостей столицы Татарстана вплоть до марта 2020 года.

Скажется ли пандемия коронавируса на праздничных мероприятиях в этом году, не знают пока даже власти. Ранее "Комсомлка" писала, что Казанском кремле пока не обсуждают возможность проведения новогодних корпоративов.