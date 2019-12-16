Новый год 2020 в Казани: главную 35-метровую елку откроют 26 декабря

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани было объявлено, что главная елка Нового года 2020 в городе зажжет свои огни 26 декабря, то есть в следующий четверг.

35-метровая красавица будет радовать жителей и гостей столицы Татарстана на площадке около Центра семьи – Чаши.

Там же заработает и ледовый городок. Начало праздника в 16.00. Его кульминацией станет салют. При в этот раз на главной новогодней площадке Казани пройдет довольно необычный проект - «Светомузыкальная новогодняя елка». Для этого будет использовано более 93 тысяч светодиодов, 12 световых «пушек» и 640 гирлянд.

Сам же ледовый городок Нового года 2020 состоит из пяти скоростных горок, а также композиций изо льда: «Дед Мороз и Снегурочка», «Трон», «Дракон», «Ледяные кристаллы», ледяной лабиринт, панно «Тантамареска» и «Городок».

Чтобы его посетители не замерзли на площадке оборудуют комнату обогрева в виде ледяного замка. Также около Центра семьи будут работать и торговые ряды «Кыш Да Кар-феста».

К слову, начиная со следующего четверга и вплоть до конца новогодних праздников там на улице Сибгата Хакима ограничат автомобильное движение.

Так, с 00.00 26 декабря до 00.00 9 января (при необходимости) будет закрыт проезд по улице в обе стороны – на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова, а также по улице Бондаренко, причем в обе стороны – около жилого дома №3 на улице Сибгата Хакима.

ЧТО ЕЩЁ

Помимо главного ледового города к Новому году 2020 в Казани празднично украсят еще четыре больших площадок, 18 общественных пространств, 10 магистралей, а на фонарных столбах установят более полутысячи световых консолей.

Сейчас данные работы идут на Советской площади, у памятника Муллануру Вахитову и на площади Свободы. Мосты же через Булак уже украсили светодиодной гирляндой, мишурой. Основная тематика там - валенки, шарики и снежинки.

Стоит новогодняя композиция и перед Казанским Кремлем – новый арт-объект в виде цифр 2020. Такой же появился и в Старо-Татарской слободе. А перед театром Камала распустились светящиеся «Лилии».

Фото: kzn.ru

Также в Лядском саду хотят украсить исторический фонтан, деревья, на зданиях зажгут декоративные гирлянды. В свою очередь благодаря им также на бульваре «Белые цветы» и в парке «Комсомолец» заиграют живые ели.

Кроме того, на пешеходном бульваре «Фестивальный» установят арт-объект, посвященный празднованию 100-летия ТАССР. Оформление же сквера имени Аксенова дополнят светящимися шарами и все тем же гирляндами. В парке им.Урицкого над каналом озера тоже установят праздничную иллюминацию.

- В новогодние праздники популярной станет площадка около центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу. Там построят снежный лабиринт и смотровую башню, – рассказал на совещании в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, украсят к Новому году 2020 и улицу Баумана. Кстати, там 21 декабря должен пройти праздничный «Парад Колокольчиков». Сказочные и не только персонажи пройдут по казанскому арбату и исполнят песню «В лесу родилась елочка». Всего же на этой пешеходной улице будут гореть 32 световые арки.

Как заверил Абзалов праздничное оформление столицы Татарстана должны завершить уже в ближайшее время.