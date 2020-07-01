На пост президента Татарстана претендуют уже пять кандидатов

1 Июль 2020 2020-07-01T13:55:00+03:00

Один из них – это действующий глава республики Рустам Минниханов

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Стало известно, что за пост президента Татарстана будет бороться и первый секретарь республиканского отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев. Его выбрали коллеги.

В то же время татарстанское отделение «Партии Роста» также объявила о своем кандидате в борьбе за пост главы республики – председатель отделения Олег Коробченко.

В итоге в избирательной кампании 2020 будут участвовать пять кандидатов. Одним из первых в Центризбирком Татарстана документы подал действующий президент республики Рустам Минниханов. Он выиграл местный праймериз «Единой России»

Также в гонку вступят представитель от регионального отделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев и кандидат от ЛДПР Владимир Сурчилов.

В свою очередь местное отделение партии КПРФ в этот раз решило не выдвигать своего претендента на этот пост.

Напомним, выборы президента Татарстана 2020 состоятся в единый день голосования – 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU