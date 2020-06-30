2020-06-30T11:54:36+03:00
Политика

Стал известен еще один конкурент Рустама Минниханова в борьбе за пост президента Татарстана

Выборы состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Им стал Альмир Михеев. Фото: tatarstan.spravedlivo.ruИм стал Альмир Михеев. Фото: tatarstan.spravedlivo.ru
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Еще одна политическая партия выдвинула своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020. Так, члены республиканского отделения «Справедливой России» здесь отдали предпочтение своему главе - Альмиру Михееву.

- Он уже сдал документы в Центризбирком Татарстана. В ближайшее время Михеев откроет счет для своего избирательного фонда и сможет приступить к официальной предвыборной кампании, - говорится в официальном сообщении на сайте местного отделения партии.

Напомним, что накануне свои документы в региональный Центризбирком подал и действующий глава республики Рустам Минниханов. Его полномочия истекают осенью 2020 года. Поэтому выборы состоятся в единый день голосования – 13 сентября.

На данный момент, Альмир Михеев стал вторым по счету конкурентом Минниханова в борьбе за высокий пост. Отметим, что ЛДПР также выдвинула своего кандидата на пост президента Татарстана. Им стал Владимир Сурчилов.

В свою очередь местное отделение КПРФ в этот раз решило не выдвигать своего претендента на пост главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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