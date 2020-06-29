2020-06-29T16:50:12+03:00
Политика

Рустам Минниханов подал документы в качестве кандидата в президенты Татарстана

Срок его полномочий истекают осенью 2020 года. Выборы главы республики состоятся 13 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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Сегодня, 29 июня, в Центризбирком Татарстана документы в качестве кандидата в президенты республики подал Рустам Минниханов. Его полномочия как главы региона истекают осенью 2020 года. Выборы же в президенты Татарстана состоятся в единый день голосования – 13 сентября.

Сотрудники Центризбиркома республики проверили документы Минниханова на соответствие необходимому перечню и выдали письменное подтверждение об их получении. Отметим, что кандидатуру действующего главы региона одобрило большинство предстваителей местного отделения «Единой России»

Напомним, пока единственным конкурентом Рустама Минниханова на пост президента Татарстана является представитель ЛДПР Владимир Сурчилов. Но информации о подаче им в Центризбирком региона соответствующих документом, пока не поступало.

В свою очередь республиканское отделение КПРФ в этот раз решило не выдвигать от себя кандидата на этих выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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