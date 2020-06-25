2020-06-25T13:53:19+03:00
Общество

КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020

Единственным соперником Минниханова на предстоящем голосовании пока остается Владимир Сурчилов
Алина ГАБДУЛИНА
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Свой выбор жители республики могут сделать в единый день голосования - 13 сентября.Свой выбор жители республики могут сделать в единый день голосования - 13 сентября.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Стало известно, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020, которые состоятся 13 сентября. Об этом сегодня, 25 июня, журналистам сообщил глава регионального отделения партии Хафиз Миргалимов.

Заметим, что единственным соперником Минниханова на предстоящих выборах пока является Владимир Сурчилов - кандидат от партии ЛДПР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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