КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:53:19+03:00

Свой выбор жители республики могут сделать в единый день голосования - 13 сентября. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Единственным соперником Минниханова на предстоящем голосовании пока остается Владимир Сурчилов

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Стало известно, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020, которые состоятся 13 сентября. Об этом сегодня, 25 июня, журналистам сообщил глава регионального отделения партии Хафиз Миргалимов.

Заметим, что единственным соперником Минниханова на предстоящих выборах пока является Владимир Сурчилов - кандидат от партии ЛДПР.

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ИСТОЧНИК KP.RU