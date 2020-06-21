Соперником Минниханова на выборах в президенты Татарстана стал Владимир Сурчилов

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:00:50+03:00

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На конференции татарстанского отделения ЛДПР все единогласно проголосовали за Владимира Сурчилова, как за кандидата на выборах в президенты Татарстана 2020.

До этого был известен только один претендент, который заявил об своем участии в предвыборной гонке – это действующий глава республики Рустам Минниханов.

Напомним, его полномочия истекают осенью 2020 года. Новые выборы президента Татарстана должны состоятся в единый день голосования – 13 сентября.

СПРАВКА

Владимир Сурчилов родился 3 сентября 1976 года в Казани. В 1999 году окончил КФУ по специальности «радиофизика». В 2010 году в академии управления МВД России отучился по специальности «юриспруденция». Отслужил в армии, после чего четыре года работал в МВД Татарстана. В 2017 году занялся партийной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU