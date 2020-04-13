В Татарстане стали злоупотреблять пропусками во время самоизоляции: какие ограничения ввели власти

13 Апр 2020 2020-04-13T12:37:07+03:00

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Жители Татарстана все еще должны соблюдать режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Выходить из дома можно, но только в крайних случаях, к которым относятся: поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшая прогулка с собакой, вынос мусора, срочная медицинская помощь.

Также выйти из дома можно, получив цифровой пропуск. С ним можно отправиться на дачу, в банк, на почту, в МФЦ, в ветеринарную клинику, в суд или на похороны. Таким же способом можно получить разрешение на смену места самоизоляции или доставку лекарств нетрудоспособным родственникам.

Однако условия получения пропуска изменились. Теперь участвовать в похоронах можно раз в неделю, бывать на судебных процессах - раз в месяц, посещать МФЦ - раз в неделю, а выезжать на дачу - лишь два раза в неделю.

- Это связано со злоупотреблением сервисом некоторыми гражданами, что угрожает жизни и здоровью окружающих, - сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Нарушителей режима самоизоляции штрафуют. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование улиц.

Единая горячая линия по вопросам получения разрешений на выход из дома - 8-800-250-90-33.

ИСТОЧНИК KP.RU