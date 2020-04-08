Как работает полиция в Казани при коронавирусе: за что они останавливают горожан и кто им помогает

В Татарстане уже больше недели назад был введен режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Людей просят не выходить из дома без особой надобности, к которой относят поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшую прогулку с собакой, вынос мусора, медицинскую помощь.

Получив специальное разрешение граждане могут посещать суды, доставлять детей в образовательные организации, посещать ветеринарные клиники, участвовать в похоронах, восстанавливать паспорта, выезжать на дачу или возвращаться с нее, ездить на почту или в банк, отвозить лекарства и продукты нетрудоспособным родственникам или изменять место самоизоляции. На работу можно отправиться, только имея справку от начальства. За соблюдением этих правил следят сотрудники полиции.

Так, как работает полиция в Казани при коронавирусе?

На въездах и выездах из города расставлены посты ГИБДД, на которых правоохранители уточняют у автомобилистов цель прибытия или отбытия. По улицам же самой Казани передвигаются полицейские патрули. Стражи порядка просят людей оставаться дома. Но одними словами их действия заканчиваются не всегда.

Первое время гуляющих граждан задерживали и штрафовали за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Выход на улицу без причины мог обернуться потерей крупной суммы денег - от 15 тысяч рублей.

Вот только потом суды стали эти штрафы отменять, так как опасность может нести только то лицо, которое официально находилось на карантине. В нашем случаи это те люди, что недавно прибыли из заграницы.

Но штрафовать полицейские могут и за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Здесь суммы тоже существенные - до 30 тысяч рублей.

Больше всего полицейских в центре города и рядом с популярными общественными пространствами. Ведь именно туда могут отправиться безответственные горожане, желающие погулять, но не думающие о собственной и чужой безопасности. И именно им во время режима самоизоляции и предстоит узнать на себе как работает полиция в Казани при коронавирусе.

Безусловно, несмотря на новые задачи, сотрудники полиции продолжают выполнять привычную работу. А накладывать штрафы за нарушение самоизоляции им помогают сотрудники Минэкологии, МЧС, Минтранспорта, Минлесхоза, Минтруда, Госкомитета по тарифам, Госкомитета по биологическим ресурсам, Госкомитет по охране культурного наследия, Госжилинспекции, Госстройнадзора, Госинспекции по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством алкогольной продукции и защите прав потребителей, а также управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.