В Казани из карантина по коронавирусу выписали эвакуированных пассажиров лайнера Diamond Princess

В это воскресенье, 8 марта, из инфекционной больницы Казани выписали пассажиров лайнера Diamond Princess. Они в течение 14 дней находились на карантине. Выписка для них прошла без какой-либо помпы.

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в министерстве здравоохранения Татарстана, туристы сами попросили не привлекать к ним внимание СМИ.

Зато официальной благодарности удостоились 13 медиков, которые все это время находились в изоляции вместе с пациентами и каждый день следили за их состоянием.

- Врачи, медсестры, санитарки, которые все 14 дней провели в карантине с эвакуированными гражданами. Благодарю вас за беззаветную преданность делу и поздравляю с праздником! – не забыв также и про 8 Марта, обратился к медикам президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил медиков. Фото: @rusminnikhano

Вместе с главой республики медперсонал казанской больницы за проделанную работу поблагодарил и прибывший в Татарстан глава Минздрава России Михаил Мурашко. Министр вручил врачам и персоналу медучреждения благодарственные письма.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко наградил медперсонал за преданность дела во время карантина по коронавирусу.Фото: Пресс-служба президента РТ

Напомним, 8 эвакуированных российских пассажиров лайнера Diamond Princess привезли в Казань 23 февраля. Им обеспечили все необходимые условия комфорта во время изоляции. Ежедневный медицинский контроль не выявил в итоге даже признаков тяжелой болезни, которые присущи коронавирусу и гриппу.