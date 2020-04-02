2020-04-02T11:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выздоровели еще 4 пациента с коронавирусом: количество зараженных в регионе снизилось до 13 человек

Всего из медучреждений региона выписано 6 человек, у которых ранее был выявлен COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Все случаи заражения COVID-19 в Татарстане пока были завозными.Все случаи заражения COVID-19 в Татарстане пока были завозными.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане из инфекционной больницы выписали 4 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Они выздоровели. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, количество инфицированных в регионе снизилось до 13 человек. Все случаи заражения были завозными. Напомним, что всего в Татарстане выздоровело 6 человек, больных коронавирусом. Первым был волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет.

Отметим, что несмотря на снижение числа зараженных, в Татарстане продолжает действовать режим полной самоизоляции. Выходить из дома люди могут только в случаях крайней необходимости, получив на это специальный СМС-пропуск. В противном случае их оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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