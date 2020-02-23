В Казань доставлены 8 россиян с лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса
В Казань доставлены восемь россиян, в том числе один ребенок, с лайнера Diamond Princess, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Татарстан окажет им всю необходимую помощь. Известно, что у троих эвакуированных выявлен коронавирус, но протекает болезнь в легкой форме.
- Поскольку среди них татарстанцы, а наша инфекционная больница соответствует всем современным требованиям, было принято решение, что Казань способна принять этих граждан. Уверен, все необходимое для того, чтобы пациенты прошли этот период, мы обеспечим, - передает слова Рустама Минниханова пресс-служба главы региона.
Так, ближайшие две недели эвакуированные люди проведут в карантине и будут контактировать только с врачами. Жизни трех заболевших, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, ничего не угрожает.
Медицинский центр, куда будут помещены люди, обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU