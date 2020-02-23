В Казань доставлены 8 россиян с лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:24:22+03:00

Трое из них заражены вирусом, но их жизни ничего не угрожает

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В Казань доставлены восемь россиян, в том числе один ребенок, с лайнера Diamond Princess, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Татарстан окажет им всю необходимую помощь. Известно, что у троих эвакуированных выявлен коронавирус, но протекает болезнь в легкой форме.

- Поскольку среди них татарстанцы, а наша инфекционная больница соответствует всем современным требованиям, было принято решение, что Казань способна принять этих граждан. Уверен, все необходимое для того, чтобы пациенты прошли этот период, мы обеспечим, - передает слова Рустама Минниханова пресс-служба главы региона.

Так, ближайшие две недели эвакуированные люди проведут в карантине и будут контактировать только с врачами. Жизни трех заболевших, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, ничего не угрожает.

Медицинский центр, куда будут помещены люди, обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU