В Татарстане нашли живой Раису Галиеву, которая пропала 14 марта

19 Март 2020 2020-03-19T11:22:57+03:00

Где она находилась все это время волонтеры не уточняют

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В Татарстане завершились поиски 33-летней Раисы Галиевой из поселка Шеланга Верхнеуслонского района. С 14 марта ее поисками занимались не только близкие, но и полицейские с волонтерами. В четверг, 19 числа, последние сообщили, что женщина найдена живой. Где она находилась все это время не уточняется.

Напомним, в республике до сих пор идут поиски 46-летней Эльвиры Казанбаевой из Альметьевска и 67-летнего Николая Маева из Елабуги, которые также пропали 14 марта. Кроме того, с 1 марта ничего не известно о местонахождении Марины и Валентины Законовых из села Биляр-Озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU