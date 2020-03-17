В Елабуге пропал 67-летний пенсионер

17 Март 2020 2020-03-17T12:29:13+03:00

Николай Маев ушел из дома 14 марта, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно

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В Татарстане начались поиски 67-летнего Николая Маева из Елабуги. Мужчина ушел из дома в минувшую субботу, 14 марта и пропал. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонетрам посиково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Николай ростом около 164 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, темно-синие брюки, коричневые ботинки и кепка в полоску с козырьком.

Просим всех, кто видел Николая Маева, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU