2020-03-17T12:29:13+03:00
Происшествия

В Елабуге пропал 67-летний пенсионер

Николай Маев ушел из дома 14 марта, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались поиски 67-летнего Николая Маева из Елабуги. Мужчина ушел из дома в минувшую субботу, 14 марта и пропал. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонетрам посиково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Николай ростом около 164 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, темно-синие брюки, коричневые ботинки и кепка в полоску с козырьком.

Просим всех, кто видел Николая Маева, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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