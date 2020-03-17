В Татарстане ищут пропавшую Расилю Галиеву, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане начались активные поиски 33-летней Расили Галиевой из поселка Шеланга Верхнеуслонского района. Женщина ушла из дома в субботу, 14 марта, и пропала. Родные отмечают, что она нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Расиля ростом около 165 сантиметров имеет полное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была серая трикотажная шапка, фиолетовая короткая куртка без капюшона и, возможно, серые трикотажные спортивные штаны. С собой у женщины мог быть розовый рюкзак с сине-серыми полосками.
Просьба, всех кто видел Расилю Галиеву, сообщить об этом по телефону 112 или 8(967)-46-64-911.
Напомним, в Татарстане ищут и 67-летнего Николая Маева из Елабуги. Мужчина также пропал 14 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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