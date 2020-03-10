В Татарстане пропали 33-летняя женщина и 4-летняя девочка
В Татарстане начались поиски 33-летней Марины и 4-летней Валентины Законовых из села Биляр-Озеро Нурлатского района. Они ушли из дома 1 марта, но до сих пор не вернулись обратно. Родные обратились за помощью в полицию и к членам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Известно, что Марина ростом около 168 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Валентина же росток около метра имеет светлые волосы и светло-зеленые глаза.
На момент пропажи на женщине было темно-зеленая куртка, синие джинсы, черные дутые сапоги, а на девочке – красная куртка.
Волонтеры отмечают, что Марина и Валентина могут оказаться в другом районе. Всех, кто видел их, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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