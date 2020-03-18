2020-03-18T14:32:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай коронавируса в Татарстане: у госпитализированного француза нет повышенной температуры

Минздрав республики сообщил о состоянии пациента
Олег ЛУГОВОЙ
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Иностранца госпитализировали в инфекционную больницу.Иностранца госпитализировали в инфекционную больницу.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Минздрав Татарстана сообщил о состоянии первого пациента в республики с коронавирусом.

- Состояние на данный момент ближе к удовлетворительному, температуры нет. Находится под наблюдением врачей, - объяснили в республиканском ведомстве.

Напомним, речь идет о завозном случае. По прилету в Казань гражданин Франции сдал все необходимые анализы и был отправлен в самоизоляцию. После того, как результаты исследований были получены, иностранца тут же госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

Напомним в Татарстане до 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом в мире действует особый режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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