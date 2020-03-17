Топ-3 казанских фейков про коронавирус с разоблачениями

Есть такая русская народная поговорка: "Слухами земля полнится". Вот только еще в 1853 году Владимир Даль предупреждал, что не всем слухам надо верить. А современная жизнь требует не только не верить, но и перепроверять эти слухи. Сейчас их называют "фейками". И благодаря тем же мессенджерами распространяются по миру с ужасающей скоростью, становясь причиной искусственной паники. А та уж поверьте вредит хуже всякого лиха. Поэтому в России за распространение фейков решили привлекать к административной, а, если надо, то и к уголовной ответственности.

Ситуация с коронавирусом, который проник в Европу, более чем благодатная почва для этих самых фейков, которые, как оказалось, распространяются быстрее чем сама инфекция. Казань здесь не стала исключением.

«Комсомолка» собрала топ-3 последних фейков, которые через мессенджеры получили жители Казани, и разоблачила их. Все для того, чтобы горожане не занимались глупыми пересылками таких сообщений и не предстали за это перед судом.

ФЕЙК №1

Вечером 16 марта родители и студенты казанских вузов интернет-сообщениями делились слухом, что в общежитии КАИ-КХТИ пятеро студентов заболели коронавирусом. Прилагались даже фотографии обшарпанного коридора, в котором находились люди в костюмах химзащиты. Итог сообщения был в том, что якобы всех студентов теперь разгоняют по домам.

- Это не наше общежитие, и никто у нас не болеет, - официально сообщили «Комсомолке» в КАИ.

В вузе изучили распространенные фотографии и там в итоге никто, в том числе и студенты, не признал тот самый коридор с людьми в химзащите.

ФЕЙК №2

Почти одновременно с первой «новостью» появилось сообщение о том, что больных коронавирусом начали принимать в РКБ. Что больницу, куда приезжают на лечение или консультацию со всего Татарстана и соседних регионов, из-за инфекции закрывают на карантин!

- Данная информация ложная, она не соответствует действительности. Уважаемые жители и гости Татарстана, пожалуйста, не поддавайтесь панике - больница работает в штатном режиме! - опровергли «Комсомолке» слухи в РКБ.

ФЕЙК №3

Последний и, наверное, самый «интересный» фейк начал распространяться среди жителей Казани утром 17 марта.

- Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части, - говорится в сообщении, которое горожане пересылают друг другу.

Вот только воинских частей поблизости Казани нет. «Комсомолка» сначала решила проверить эту информацию в МЧС Татарстана. Там резонно предложили за ответом обратиться в республиканский Роспотребнадзор.

Именно там информацию о дезинфекции с вертолетов официально и опровергли.

- Всю основную информацию теперь можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф, - при этом отметили в Роспотребнадзоре.

Тем временем, в МВД Татарстана напомнили, что за распространение подобных слухов грозит ответственность - административная или уголовная, в зависимости от причиненного ущерба. Пока подобных судебных прецедентов в республике еще не было.