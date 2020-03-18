2020-03-18T13:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане запустили дополнительный телефон “горячей линии” по коронавирусу

В Роспотребнадзор и Минздрав республики поступает слишком много звонков от населения
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане запущен дополнительный многоканальный телефон “горячей линии” по теме коронавируса - 8 (800) 222-59-00. Звонки по этому номеру будут приниматься ежедневно с 7.30 до 20.00.

К такому решению республиканский штаб по борьбе с вирусом пришел из-за большого количества звонков на телефоны Роспотребнадзора и Минздрава региона, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, до 15 апреля в республике введен особый санитарно-эпидемиологический режим из-за коронавируса. Он включает в себя отмену массовых мероприятий, в том числе концертов, шоу и спектаклей, а также ограничения выезда за рубеж. Все тех, кто приезжает в Татарстан из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин.

Ранее президент Татарстана объяснил, что такой режим - не более чем защитная мера и никакой угрозы для жителей республики нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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