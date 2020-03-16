2020-03-16T12:56:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Татарстане выпустили памятку для тех, кто вернулся из-за границы

По приезду жителям республики следует самоизолироваться на 14 дней [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Получить больничный можно без обращения в медицинское учреждение.Получить больничный можно без обращения в медицинское учреждение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 16 марта, в мире коронавирусом заболели более 163,6 тысяч человек из 118 стран. 76 тысяч из них вылечилось, 6,4 тысячи – скончались. За последние сутки в России было выявлено еще 4 новых случая заражения, так число заболевших в стране достигло 63 человек.

В связи с распространением вируса правительство Татарстана выпустило памятку для жителей, которые вернулись из-за границы.

Так, туристов из стран с наиболее неблагоприятной ситуацией (Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания) просят сразу по возвращению домой позвонить по телефонам "горячей линии" и сообщить время и место пребывания за границей.

При проявлении первых симптомов нужно обратиться за медпомощью, а после соблюдать предписания врачей. Следующим шагом идет самоизоляция на дому на 14 дней.

Отмечается также, что получить больничный можно без обращения в медицинское учреждение.

Отдельные рекомендации правительство региона вынесло и работодателям:

1, Установить дозаторы с дезинфекционными средствами для обработки рук.

2. Обеспечить свободный доступ к местами для мытья рук.

3. Организовать измерение температуры тела работникам.

4. Отстранить от работы лиц с повышенной температурой.

5. Содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции.

6. Пересмотреть графики командировок сотрудников в региона с неблагоприятной ситуацией.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу жестко соблюдать все требования особого режима. Вместе с тем он отметил, что никакой угрозы в регионе нет. Отмена массовых мероприятий и ограничения выезда за рубеж - не более чем защитная мера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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