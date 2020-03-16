«Вход посторонним воспрещен»: в санатории Татарстана ввели особый режим из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T11:17:59+03:00

Особый режим в Татарстане из-за коронавируса должен продлиться до 15 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В связи с введением в Татарстане из-за коронавируса особого режима, на ограничительные меры также пошли и в известном республиканском санатории «Бакирово». В первую очередь, речь идет об ограничении массовых мероприятий.

- В целях профилактики администрация санатория просит отдыхающих не покидать без особой надобности территорию здравницы. Вход посторонних в санаторий также воспрещён. В сложившейся обстановке это необходимые меры предосторожности. Просим гостей санатория «Бакирово» отнестись к этому с пониманием! – гласит сообщение на официальном сайте здравницы.

Напомним, в Татарстане особый режим из-за коронавируса будет действовать до 15 апреля.

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По его словам, все было сделано в интересах людей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU