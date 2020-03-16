2020-03-16T12:08:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не рискуйте своим здоровьем»: мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

Он заверил, что заболевших в городе нет и ситуация находится под контролем
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных ЧелновФото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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В Татарстане из-за коронавируса до 15 апреля введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Так, в связи с этим будут перенесены крупные спортивные и культурные мероприятия, а также ограничены выезды за рубеж.

В свою очередь в этот понедельник мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что из-за этого в городе также будет временно отменены и массовые мероприятия.

- Принято решение о переносе или отмене массовых культурных и спортивных мероприятий до 15 апреля. Там посмотрим. Ситуация в городе под контролем, больных у нас нет. В ближайшее время начнутся каникулы. Запрещены выезды организованных групп детей за пределы страны. Думаю, что к нам прислушаются и родители. К сожалению, не все, видимо, осознают опасность того, что происходит в целом и в стране, и в мире. Просьба: не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих детей в такое непростое время, - отметил Магдеев на планерке в мэрии города.

После он в очередной раз напомнил руководителям местных предприятий и учреждений, чтобы они не выезжали в зарубежные командировки сами и не отправляли туда своих сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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