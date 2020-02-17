В Татарстане нашли живой Надежду Антипьеву, которая пропала две недели назад

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:02:53+03:00

О местонахождении женщина не было ничего известно с 3 февраля

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В Татарстане завершились поиски 35-летней Надежды Антипьевой из деревни Старое Сляково, что в Агрызском районе. Женщина, которая не выходила на связь с близкими с 3 ферваля, найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где была найдена Надежда, и почему она не могла связаться с родными две недели, волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 24-летней Эльнары Гурбановой и 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, а также 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU