Житель Набережных Челнов ушел из дома вечером 20 января и пропал

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:22:25+03:00

Теперь его ищут волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские

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В Набережных Челнах полиция и волонтеры ищут 63-летнего Николая Нестеркина. Мужчина ушел из дома 48/01 в Новом городе 20 января около 20.00 и пропал.

Известно, что Николай ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и носит усы. На момент пропажи на нем была черная вязаная шапка, черная тряпичная куртка с капюшоном (внутри мех белого цвета), синие джинсы и черные зимние ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Нестеркина, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону 8 927 412 69 99.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска, которая ушла из дома 16 января. Волонтеры несколько раз отправлялись на поиски, но каждый раз не находили женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU