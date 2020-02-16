В Татарстане начались поиски женщины, которая пропала больше двух недель назад
В Татарстане начались активные поиски 35-летней Надежеды Антипьевой из села Старое Сляково, что в Агрызском районе. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля текущего года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Надежда ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые волосы, постриженные под каре, и голубые глаза. Под глазом у женщины есть родинка. В чем она была одета на момент пропажи неизвестно.
Надежда Антипьева может находиться в другом районе. Всех, кто видел ее после 3 февраля, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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