2020-02-16T13:16:28+03:00
Происшествия

В Татарстане начались поиски женщины, которая пропала больше двух недель назад

35-летняя Надежда Антипьева перестала выходить на связь с близкими еще 3 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались активные поиски 35-летней Надежеды Антипьевой из села Старое Сляково, что в Агрызском районе. Женщина перестала выходить на связь с близкими 3 февраля текущего года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Надежда ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые волосы, постриженные под каре, и голубые глаза. Под глазом у женщины есть родинка. В чем она была одета на момент пропажи неизвестно.

Надежда Антипьева может находиться в другом районе. Всех, кто видел ее после 3 февраля, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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