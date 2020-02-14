В Набережных Челнах пропала 24-летняя девушка

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:49:59+03:00

Эльнара Гурбанова ушла из дома в поселке ГЭС 10 февраля, но обратно до сих пор не вернулась

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В Набережных Челнах начались активные поиски 24-летней Эльнары Гурбановой. Девушка ушла из дома 3/22 в поселке ГЭС 10 февраля и пропала. Ее поисками занимаются полиция и волонтеры поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Эльнара ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы ниже плеч и карие глаза. На момент пропажи на девушке был черный пуховик до колее, черные брюки и черные сапоги. При себе у нее был паспорт.

Всех, кто видел Эльнару Гурбанову, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону +7(927)412-69-99.

ИСТОЧНИК KP.RU